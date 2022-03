Países Baixos-Dinamarca: promessa de futebol ofensivo

A Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, recebe este sábado um embate entre Holanda e Dinamarca que colocará frente a frente duas formações com passaporte já carimbado para o Mundial'2022. Será, por isso, uma partida particular que servirá de pontapé de saída para a preparação de ambas as formações tendo em vista essa fase final.



Os holandeses, primeiros com 23 pontos no Grupo G, chegam a este jogo vindos de sete jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual conseguiram cinco triunfos e dois empates. Em seis deles, nos mais recentes, a Holanda foi a primeira equipa a marcar e em cinco deles ao intervalo estava na frente do marcador.



Quanto à Dinamarca, venceu o Grupo F, com 27 pontos, chegando a este jogo na sequência da única derrota da fase de grupos - diante da Escócia -, naquele que foi também o único jogo que não venceu. Essa partida foi também a única das últimas dez na qual não marcou golos.



Quanto ao confronto direto, note-se que este será um reencontro quase dez anos depois do duelo no Euro'2012, na altura com vitória dinamarquesa por 1-0.

Por Record