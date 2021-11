Países Baixos-Noruega: dia de decisões no Grupo G

CÓD 145 Países Baixos 1.38 Empate 4.45 Noruega 6.25

Duelo de decisões no Grupo G do apuramento para o Mundial'2022, com os Países Baixos a receberem esta terça-feira a visita da Noruega, numa partida na qual entram em campo duas equipas ainda com chances de qualificação direta... e com a Turquia à espreita.Com 20 pontos, a Holanda está em posição privilegiada para se apurar, já que tem 2 pontos de avanço tanto para turcos como noruegueses, sendo que em caso de empate, mesmo com vitória turca, tem praticamente o apuramento selado, visto ter uma diferença de golos de 23 positivos contra os 10 positivos dos turcos. Uma coisa é certa: os holandeses têm de pontuar para se apurarem, já que uma derrota atira a Noruega para os 21 pontos e num dos primeiros dois postos do grupo.Esquecendo essas contas, olhemos ao registo recente de ambas as equipas, que está praticamente a par: não perderam nenhum dos últimos seis jogos, com a diferença de que os holandeses venceram quatro e empataram dois, ao passo que os nórdicos ganharam três e empataram outros três. Um desses empates foi precisamente no confronto direto mais recente, a um golo.Falando em golos, apenas um dos últimos seis jogos da Noruega teve mais do que 3 no total, ao passo que no caso dos Países Baixos o registo é inverso, com apenas dois dos últimos seis a não ter pelo menos esses 3 golos. Nos últimos cinco embates, refira-se, os holandeses marcaram primeiro e ao intervalo já venciamNote-se, por fim, que ambas as equipas estão na máxima força.