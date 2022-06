Países Baixos-País de Gales: holandeses ainda não perderam

CÓD 112 Países Baixos 1.33 Empate 5.2 País de Gales 8.75

Roterdão recebe esta terça-feira um duelo que pode deixar a Holanda mais perto do playoff da Liga das Nações. Pela frente dos holandeses estará o País de Gales, numa partida na qual se enfrentarão os líderes, com 7, e os últimos, com apenas 1.Neste jogo sem Tim Krul e Virgil van Dijk, a Holanda leva 12 encontros seguidos sem perder. Nesse período, em oito dos último dez foi a primeira equipa a marcar, sendo que nos últimos cinco a turma holandesa marcou e sofreu.Quanto a Gales, vem de um empate diante da Bélgica, que se seguiu a um desaire diante destes mesmos holandeses. Em ambos os jogos os galeses sofreram golos, mantendo a sequência de encontros seguidos a sofrer - sete dos últimos oito. Em termos individuais, Nathan Broadhead, Joe Allen e Kieffer Moore são baixas certas, ao passo que Danny Ward está em dúvida.Em termos de confronto direto, a Holanda venceu os três jogos já disputados, com um balanço de 7 golos marcados e 3 sofridos.