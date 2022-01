Países Baixos-Portugal: Seleção joga cartada decisiva

• Foto: Reuters

Vindo de duas derrotas nos dois primeiros jogos deste Europeu, Portugal joga esta terça-feira uma cartada decisiva, quando pelas 19h30 defrontra a anfitriã Holanda. Ainda sem pontos, a turma das quinas tem de vencer e mesmo assim pode não chegar, já que uma eventual vitória da Hungria diante da Islândia, horas antes, elimina logo a formação lusa.



É nesse cenário que os pupilos de Paulo Jorge Pereira entram em campo, diante de uma turma holandesa que tem um triunfo em dois encontros - diante da Hungria, por 31-28, a mesma equipa que derrotou Portugal na 2.ª ronda, por 31-30.



Em termos individuais, Kay Smits é o homem em destaque nos holandeses, com 23 dos 59 golos marcados, ao passo que Lucas Steins é o melhor assistente, com 14 passes para golo. Do lado português o destaque é absoluto para Rui Silva, com 9 golos e 14 assistências até ao momento.



Este será o segundo jogo da história entre estas duas equipas, havendo no registo o triunfo português por 36-24 em 2016.

