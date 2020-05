Paksi FC-Vidi FC: anfitirões precisam de somar triunfos para subir na tabela

Mais uma semana de futebol na Hungria. Paksi FC e Vidi FC defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 26.ª jornada do campeonato de futebol húngaro.

À entrada para esta jornada, o Paksi FC posiciona-se no 10.º lugar, com 28 pontos, fruto de oito vitórias, quatro empates e 13 derrotas, enquanto que o Vidi FC é 2.º colocado, com 50 pontos - menos nove que o atual líder, o Ferencvaros, após somar 18 triunfos, cinco empates e duas derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Paksi registou uma vitória, dois empates e duas derrotas, ao passo que o Vidi FC somou três triunfos, um empate e uma derrota.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para duas vitórias do Vidi FC nos últimos cinco duelos entre as duas equias, com o Paksi a vencer apenas em uma ocasião.