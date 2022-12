Palermo-Calcio Como: separados por 3 pontos

CÓD 143 Palermo 1,99 Empate 2,95 Calcio Como 3,05

Em duelo da Serie B, Palermo e Calcio Como encontram-se esta quinta-feira no Renzo Barbera, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 16.º colocados, respetivamente.Com 18 pontos, o Palermo surge mais bem colocado, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas no registo. Já o Calcio Como surge duas posições abaixo, com menos 3 pontos, numa caminhada na qual venceu três jogos, empatou seis e perdeu seis.Em termos de sequências, o Como leva quatro jogos sem perder mas também três sem ganhar e sempre a sofrer. Em termos de golos, o Palermo foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que em cinco dos últimos o marcador teve 3 ou menos golos.