Palma Futsal-Barcelona: duelo de topo no campeonato espanhol de futsal

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 9.ª jornada do campeonato espanhol de futsal, Palma Futsal e Barcelona encontram-se esta terça-feira no Estadio Son Moix, num duelo que colocará frente a frente o segundo e o primeiro colocados da tabela, respetivamente.



Com 21 pontos, fruto de sete vitórias e uma derrota, o Barcelona entra em campo claramente numa excelente fase, motivado tanto pelos triunfos no campeonato, como pelos três que conseguiu na Champions. Já o Palma Futsal, tem 16 pontos, conseguidos com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A formação insular é a melhor a atuar em casa, com quatro vitórias em outros tantos jogos, algo que tentará reforçar neste jogo.



Quanto ao confronto direto, na época passada houve três vitórias para cada lado, ainda que uma delas, para o Palma, tenha sido num jogo de preparação. Por outro lado, note-se que os três primeiros triunfos foram do Palma, ao passo que os três seguintes, um deles na Supertaça e outros dois para o playoff, foram para o Barcelona.

Por Record