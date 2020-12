Palmeiras-América Mineiro: Abel em busca da primeira final

Encontro das meias-finais da Copa do Brasil, com o Palmeiras de Abel Ferreira a ter pela frente o América Mineiro, num duelo que colocará frente a frente o sexto da Série A contra o segundo da Série B.



Vindo de cinco jogos seguidos sem perder no seu campeonato, o América Mineiro entra em campo moralizado, ao passo que os paulistas, por seu turno, chegam a este jogo vindos de uma derrota dolorosa diante do Internacional, que colocou um ponto final numa sequência de sete duelos seguidos sem perder.



Olhando agora a estatísticas, note-se que em seis dos últimos oito jogos, sempre com pelo menos 3 golos no total, o Palmeiras foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao intervalo na frente. Por parte do América, o registo de golos indica que em seis dos últimos oito se viram tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, com a ressalva de o último jogo ter sido em 2018, refira-se que o Palmeiras leva sete jogos seguidos sem perder diante do América Mineiro, sendo que em cinco desses jogos foi mesmo a primeira equipa a faturar. No total, nesses sete duelos viram-se quatro triunfos do Verdão e três empates.

CÓD 215 Palmeiras 1.39 Empate 3.43 América Mineiro 6.14