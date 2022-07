Palmeiras-Ath. Paranaense: teste à liderança de Abel

Equipa comandada por Abel Ferreira, o Palmeiras tem na madrugada deste domingo um teste de fogo à sua liderança, quando pela 1 da manhã (hora de Lisboa) receber a visita do Ath. Paranaense, num jogo da 15.ª jornada que coloca frente a frente o 1.º e o 3.º, respetivamente.



Com 29 pontos, o Palmeiras leva 13 jogos seguidos sem perder no Brasileirão e nos últimos cinco jogos de campeonato marcou pelo menos 2 golos. Olhando a todas as provas, o Verdão tem um registo menos bom a ser realçado, já que foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos. Nesse mesmo período, refira-se, houve 3 ou mais golos no total final.



Quanto ao Athletico, leva doze jogos seguidos sem perder e quatro vitórias consecutivas em todas as provas. No campeonato (onde é 3.º com 24 pontos) vem de oito jogos consecutivos sem perder.



Quanto ao confronto direto, aí o Palmeiras tem motivos para sorrir, já que não perdeu nenhum dos últimos dez jogos. Dois desses jogos foram já neste 2022, com um empate (2-2) e uma vitória do Verdão por 2-0.

Por Record