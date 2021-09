Palmeiras-Atl. Mineiro: duelo da 1.ª mão das 'meias' da Libertadores

Pela terceira vez no presente ano civil, Palmeiras e Atl. Mineiro encontram-se na madrugada de quarta-feira, agora numa partida da primeira mão das meias-finais da Libertadores que colocará frente a frente o campeão e o conjunto que é, em teoria, o mais forte candidato a vencer a prova esta época.



Líder destacado no campeonato brasileiro, com mais 7 pontos do que a equipa de Abel Ferreira, o At. Mineiro tem sido uma pedra no sapato do conjunto comandado pelo treinador português, que nos dois outros duelos saiu derrotado por 2-0.



Olhando ao registo recente das duas equipas, contando todas as provas, o Atlético vai em dez jogos seguidos sem perder e leva três triunfos consecutivos - neste caso sem sofrer golos. Note-se que ambas as equipas partilham ainda a estatística de terem sido os primeiros a marcar em quatro dos últimos cinco jogos disputados.



Voltando ao confronto direto, que como dissemos é favorável ao Atlético nos dois últimos jogos, de notar que apenas um dos últimos seis duelos teve mais do que 3 golos, algo que deixa a antever um registo de golos baixo.