Palmeiras-Atlético GO: equipa de Abel Ferreira procura cimentar liderança

CÓD 125 Palmeiras 1.36 Empate 4.69 Atlético GO 7.76

Líder no Brasileirão, com 22 pontos, o Palmeiras procura esta quinta-feira cimentar a sua posição no topo da tabela. Pela frente estará o Atlético GO, uma equipa que entra nesta 12.ª jornada no 15.º posto, com 13 pontos.Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras está numa sequência de 17 jogos seguidos sem perder e nos últimos nem sofreu golos. Já em nove dos últimos dez foi mesmo a primeira equipa a marcar.Quanto ao Atlético GO, venceu nos últimos dois encontros, sendo que o primeiro deles, na vitória sobre o Avaí por 2-1, foi o único dos últimos dez no qual o marcador final teve 3 ou mais golos.No confronto direto o Palmeiras tem vantagem clara, com oito jogos seguidos sem perder e sempre a ser a primeira equipa a marcar. Falando em golos, o Verdão leva doze encontros seguidos sempre a marcar ao conjunto de Goiânia. No ano passado, por exemplo, os dois jogos acabaram com um registo bem positivo: triunfos por 3-0 e 4-0.