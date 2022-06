Palmeiras-Atlético Mineiro: Abel Ferreira com teste de fogo frente ao atual campeão

Palmeiras e Atlético Mineiro defrontam-se, este domingo, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a nona jornada do campeonato brasileiro de futebol (Brasileirão), num encontro que colocará frente a frente dois dos três atuais líderes da prova.

À entrada para esta ronda, o Palmeiras de Abel Ferreira soma um total de 15 pontos, fruto de quatro vitórias, três empates e uma derrota, o mesmo registo alcançado pelo Atlético Mineiro, atual segundo classificado da tabela classificativa, com os mesmos pontos do Verdão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Palmeiras registou cinco vitórias (Bragantino, Emelec, Juventude, Deportivo Tachira e Santos), enquanto que o Atlético Mineiro somou quatro triunfos (Atlético Goianiense, Independiente del Valle, Brasiliense e Avaí) e um desaire (Deportes Tolima).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Atlético Mineiro, com o atual campeão brasileiro em título a levar a melhor em dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Palmeiras de Abel Ferreira a não conseguir melhor do que três empates nos outros embates realizados durante esse mesmo período de tempo.