Palmeiras-Cerro Porteño: uma formalidade para a equipa de Abel Ferreira

Depois de ter ganho por 3-0 fora de casa, o Palmeiras enfrenta esta quarta-feira aquele que será apenas uma mera formalidade diante do Cerro Porteño. A atuar em casa, a formação comandada por Abel Ferreira tem tudo para carimbar o apuramento e prolongar o seu estado de graça na Libertadores, uma competição que venceu nas duas últimas edições.Olhando ao registo recente, contando todas as provas, de notar alguma debilidade defensiva do Verdão, com golos sofridos em cinco dos últimos seis jogos - e sempre sendo a primeira equipa a ganhar. Curiosamente o único em que tal não sucedeu foi na primeira mão frente ao Cerro.Quanto ao Cerro, a nota de destaque acabam por ser os golos, já que somente dois dos últimos sete jogos do conjunto paraguaio tiveram 3 ou mais golos. Uma das exceções foi também a 1.ª mão desta eliminatória, com a tal vitória por 3-0 dos brasileiros.