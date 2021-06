Palmeiras-Corinthians: clássico de risco para Abel Ferreira

Vindos de afastamentos surpresa na Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians encontram-se este sábado no Allianz Parque, numa partida da 3.ª jornada do Brasileirão que colocará frente a frente dois rivais paulistas que não estão a viver propriamente os momentos mais positivos da temporada.



O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, caiu com estrondo na Copa do Brasil perante o CRB e neste encontro não poderá contar com Weverton, Gustavo Gómez e Viña, todos ao serviço das suas seleções na Copa América. Quanto ao Corinthians, foi afastado pelo Atlético Goianiense, também com algum impacto, especialmente por conta do desaire por 2-0 sofrido em casa.



Este será o 371.º encontro na história destas duas equipas, havendo por agora vantagem do Palmeiras com 130 triunfos contra 128 do Timão. Uma diferença de duas vitórias que foi precisamente conseguida já neste ano civil, graças aos dois triunfos conseguidos nos três encontros já disputados este ano. Primeiro por 4-0 no campeonato (do ano passado) e depois por 2-0 no Paulista, após o 2-2 registado na primeira volta.



Aliás, o Palmeiras leva mesmo seis jogos seguidos sem perder, sendo que nos cinco últimos conseguiu sempre marcar em primeiro lugar, tendo chegado ao descanso já na frente em quatro deles. Falando em golos, viram-se mais do que 3 golos neste dérbi paulista em apenas dois dos últimos dez duelos diretos.

CÓD 141 Palmeiras 1.7 Empate 3.37 Corinthians 3.96