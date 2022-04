Palmeiras-Corinthians: dérbi paulista de treinadores portugueses

• Foto: Reuters

Duelo de equipas paulistas e de treinadores portugueses, com o Palmeiras a receber este sábado, a partir das 23 horas, a visita do Corinthians, num encontro da 4.ª jornada do Brasileirão que colocará frente a frente o 15.º e o 1.º, respetivamente.



No topo da tabela, o Timão venceu os dois jogos que disputou e entra em campo moralizado. Já o Verdão tem apenas 2 pontos em três partidas, sendo que nos últimos dois somou empates, diante de Goiás e Flamengo.



Em termos de confronto direto, este será o 374.º dérbi paulista, havendo por agora 131 vitórias do Palmeiras e 129 do Corinthians. Um equilíbrio bastante grande que será colocado à prova, isto depois de no estadual ter sido o Palmeiras a ganhar, por 2-1. Nesse duelo, também no Allianz Parque, o Verdão chegou aos cinco jogos caseiros seguidos sem perder. Irá chegar agora o sexto?

Por Record

Temas

palmeiras

corinthians

verdão