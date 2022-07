Palmeiras-Cuiabá: duelo de treinadores portugueses

CÓD 139 Palmeiras 1.32 Empate 4.75 Cuiabá 8.8

Equipa comandada por Abel Ferreira, o Palmeiras procura na madrugada de terça-feira travar uma sequência menos positiva no plano interno, com cinco encontros consecutivos sem ganhar entre Brasileirão e Taça do Brasil.Pela frente, nesta 17.ª jornada do campeonato, estará um Cuiabá orientado por António Oliveira que vem numa fase de recuperação e que nas duas últimas jornadas conseguiu vencer. É de momento 13.º, com 19 pontos, 11 deles conquistados nas últimas sete partidas.Sem Jailson, Rafael Navarro e Rony para este duelo, o Palmeiras perdeu apenas um dos últimos 15 encontros que disputou no Brasileirão, algo que vai tentar ampliar neste duelo diante de um Cuiabá que tem como dúvida a utilização de André.Em termos de confronto direto, em dois duelos já registados, há uma vitória para cada lado, curiosamente sempre por parte da equipa visitante. Será que desta os homens da casa ganham?