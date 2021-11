Palmeiras-Flamengo: final da Libertadores em Montevideu

CÓD 789 Palmeiras 3.45 Empate 3.45 Flamengo 1.79

Aí está o jogo mais esperado do ano na América do Sul, com Palmeiras e Flamengo a defrontarem-se na noite de sábado em Montevideu na final da Copa Libertadores. Será um duelo de titãs entre equipas brasileiras, que colocará frente a frente os dois últimos vencedores da principal prova da Conmebol.Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras chega a este jogo numa fase menos boa no plano interno, sem qualquer vitória nos últimos quatro jogos e sempre a sofrer golos. Já o Flamengo, em sentido inverso, leva nove partidas seguidas sem perder, com seis vitórias e três empates no registo.Em relação ao confronto direto, há mais motivos para o Palmeiras estar preocupado, já que o conjunto carioca leva quatro encontros seguidos a ganhar e nove sem perder. Nesses nove, refira-se, o Flamengo marcou sempre pelo menos um golo. Neste ano civil, em quatro duelos já disputados, o Fla venceu três (2-0, 1-0 e 3-1) e empatou outro (2-2).