Palmeiras-Fluminense: Abel Ferreira procura somar mais um triunfo e subir na classificação

O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebe o Fluminense na noite deste domingo (00h30, hora de Portugal Continental), em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol (Brasileirão), num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por apenas um ponto na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o 'Verdão' posiciona-se no 6.º lugar, com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e quatro derrotas, enquanto que o Fluminense encontra-se no 5.º posto, com 32 pontos, fruto de nove triunfos, cinco empates e seis derrotas até ao momento no campeonato brasileiro.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Palmeiras registou cinco vitórias consecutivas (Bragantino - por duas vezes -, Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Ceará), ao passo que o 'Flu' somou dois triunfos (Santos e Fortaleza), dois empates (Atlético Mineiro e Ceará) e uma derrota (Grémio).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos disputados entre si.