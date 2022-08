Palmeiras-Goiás: Verdão em grande momento

Equipa comandada por Abel Ferreira, o Palmeiras recebe este domingo a visita do Goiás, num duelo da 21.ª jornada do Brasileirão que colocará frente a frente o 1.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Na frente da tabela, com 42 pontos, o Palmeiras estará privado de Jailson, Rony, Marcos Rocha, Murilo e Joaquín Piquerez. A equipa de Abel Ferreira vem de quatro vitórias seguidas no campeonato e, contando todas as provas, leva já oito duelos consecutivos sem perder. No mais recente, para a Libertadores, empatou em casa do At. Mineiro a dois golos.



Quanto ao Goiás, tem 25 pontos e nos últimos quatro jogos de campeonato apenas venceu um. Não poderá contar com Sidimar e Maguinho, isto num jogo no qual vai procurar melhorar o seu registo fora de casa, já que é a equipa com a 14.ª melhor marca no campeonato, com 9 dos seus 25 pontos conseguidos longe do seu reduto.



E se à primeira vista o cenário não é positivo, a verdade é que o confronto direto dá alguma esperança, já que o Goiás não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Palmeiras. Um deles foi já este ano, com o empate a um em casa do Goiás.

