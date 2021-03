Palmeiras-Grémio: Abel Ferreira pode conquistar mais um título

Depois de já ter conquistado a Libertadores, Abel Ferreira pode levar este domingo o Palmeiras a mais um título, agora na Taça do Brasil. Pela frente do Palmeiras estará o Grémio, numa partida da segunda mão da final na qual o verdão entrará em campo com vantagem de ter ganho por 1-0 no reduto do oponente.



Com apenas um jogo pelo meio da disputa de ambas as partidas, paulistas e gaúchos tiveram resultados distintos, mas também adversários de valias bem diferentes. Se o Palmeiras empatou a dois no clássico com o Corinthians, o Grémio ganhou ao modesto Esportivo Brasil por 4-1.



Nota para o confronto direto, que nos mostra primeiro de tudo que o Palmeiras marcou sempre ao Grémio nos últimos 13 encontros, sendo que em nove dos últimos dez foi a primeira equipa a fazê-lo. Por outro lado, a equipa de Abel não perdeu nenhum dos últimos três duelos diretos diante do Grémio, todos disputados no último meio ano, com uma vitória e dois empates. Como será desta?

CÓD 333 Palmeiras 2.01 Empate 2.86 Grêmio 3.03