Palmeiras-Santos: clássico em São Paulo

Domingo é dia de clássico em São Paulo, com o Palmeiras a receber no Allianz Parque a visita do Palmeiras, numa partida da quinta ronda do Brasileirão que colocará frente a frente o nono e o quinto colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado na tabela, o Santos entra em campo com 7 pontos mas com mais um jogo disputado do que o Verdão, que no seu caso tem 5 pontos e, ao contrário do Santos, ainda não perdeu qualquer duelo que disputou.



Aliás, o Palmeiras vai em oito duelos seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar, em jogos nos quais o marcador registou sempre abaixo dos dois golos. Quanto aos jogos do Santos, cinco dos últimos sete tiveram golos de ambas as formações, sendo que em cinco dos mais recentes seis o Peixe foi mesmo a primeira formação a marcar.



Olhando ao confronto direto, este será o segundo jogo do ano entre estes dois conjuntos, tendo o primeiro deles, jogado em fevereiro, para o Paulista, acabado em 0-0. Antes, na temporada passada, houve uma vitória para cada lado e um empate. Por outro lado, de notar que o Santos não vence em casa do Palmeiras desde 2017, num ano no qual venceu por 2-1. Irá a história repetir-se em 2020?

