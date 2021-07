Palmeiras-Santos: duelo de rivais em São Paulo

Duelo de rivais paulistas no Brasileirão, com o líder Palmeiras a receber este sábado a visita do sétimo Santos, numa partida da 11.ª jornada que marcará o reencontro entre duas equipas que já se enfrentaram por duas vezes neste ano, ambos os encontros com vitórias do Verdão - uma delas na final da Libertadores.



Com quatro vitórias consecutivas, com 8 golos marcados e somente 3 sofridos, o Palmeiras está num dos melhores momentos da temporada, ao contrário do Santos, que vai vivendo uma época de altos e baixos, onde até agora não conseguiu 'engatar' duas vitórias consecutivas.



Voltando ao confronto direto, note-se que o Palmeiras não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos diante do Santos, sendo que nos últimos quatro marcou sempre pelo menos um golo. Sendo um jogo de rivalidade, é provável que haja cartões, tal como indica a estatística que aponta para mais de 5 em oito dos últimos 10 duelos diretos.

CÓD 113 Palmeiras 1.71 Empate 3.17 Santos 4.23