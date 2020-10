Palmeiras-São Paulo: clássico de olho no topo

Colocados na zona superior da tabela, Palmeiras e São Paulo encontram-se este sábado no Allianz Parque, numa partida da 15.ª jornada do Brasileirão que colocará frente a frente o quinto e o terceiro, respetivamente.



Em melhor posição, o São Paulo vem de uma sequência positiva de resultados no campeonato, com seis partidas seguidas sem perder, ainda que nessa meia dúzia de encontros apenas tenha conseguido duas vitórias. Quanto ao Palmeiras, vem de uma derrota, que curiosamente travou uma fase positiva de seis jogos seguidos sem perder.



Como é disputado numa data FIFA, este encontro será marcado por algumas baixas por conta das chamadas às seleções, sendo que nesse particular a maior dor de cabeça é do Palmeiras, que não poderá contar com Weverton, Gabriel Menino, Matías Viña e Gustavo Gómez. Ainda assim, Vanderlei Luxemburgo terá boas notícias nas recuperações dos lesionados Lucas Esteves e Luiz Adriano.



Quanto ao São Paulo, não poderá contar com o suspenso Gabriel Sara, tal como com os lesionados Hernanes, Liziero, Walce e Rojas. Já Arboleda está na seleção do seu país. Em sentido inverso, Luciano está de volta depois de cumprir suspensão.



Por fim, olhar para o confronto direto, que mostra uma sequência de dez jogos seguidos do Verdão sem perder diante do São Paulo. Irá a tendência manter-se?

CÓD 215 Palmeiras 2.13 Empate 2.94 São Paulo 3.31