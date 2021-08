Palmeiras-São Paulo: clássico paulista pelas 'meias' da Libertadores

Vindo de uma derrota diante do Atlético Mineiro, que ditou a fuga mineira no topo do Brasileirão, o Palmeiras volta na madrugada desta quarta-feira às lides da Libertadores, agora para a disputa de um duelo decisivo frente ao São Paulo, dos quartos-de-final, depois do empate a um registado há um semana.



Será um embate de rivais da mesma cidade que estão em momentos bem distintos. O Palmeiras leva quatro jogos sem ganhar - duas derrotas e dois empates, um deles diante deste São Paulo -, ao passo que o São Paulo não perde há seis partidas, tendo desde então ganho quatro e empatado dois.



No registo há a realçar o facto de o Palmeiras ter sofrido golos nos últimos três jogos, ao passo que o São Paulo sofreu nos últimos quatro. Ainda assim, note-se que o São Paulo foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito duelos, o que indica que, mesmo sofrendo, também é capaz de marcar.



Olhando ao confronto direto, o São Paulo leva oito jogos seguidos sem perder, sendo que nesses mesmos oito duelos o marcador teve sempre menos de 3 golos. Este ano já houve seis desses jogos, com duas vitórias do São Paulo e seis empates.