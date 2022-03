Panamá-Canadá: com situação definida

• Foto: Getty Images

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já apurado para o Mundial'2022, o Canadá visita esta quarta-feira o Panamá, numa partida da última jornada da qualificação da CONCACAF que pouco ou nada acrescentará nas contas finais. A única dúvida será saber se os canadianos acabam em primeiro ou não, mas no caso dos panamianos as contas estão fechadas: estão eliminados.



E será com essa certeza que os do Panamá encararão esta partida, na qual tentarão travar uma sequência de nove jogos seguidos a sofrer golo e três partidas sem conseguir ganhar. Em sete desses nove jogos, refira-se, o Panamá marcou e sofreu e em sete dos últimos oito foi o primeiro conjunto a sofrer.



Em relação aos canadianos, ganharam por 4-0 à Jamaica e carimbaram um apuramento histórico para o Mundial, algo que não conseguiam desde 1986. Será, por isso, curioso de se perceber se apostarão na melhor equipa ou, com o apuramento fechado, rodarão e tornarão o jogo mais equilibrado.



Pouco equilibrado foi o encontro da primeira volta, com o triunfo do Canadá por 4-1 numa partida na qual os canadianos se confirmaram com fortes candidatos a conseguir aquilo que fecharam no domingo, com o apuramento para a fase final.

Por Record

Temas

canadá

panamá

concacaf