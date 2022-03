Panathinaikos-AEK Atenas: arranca a corrida ao título na Grécia

• Foto: Reuters

Arranca a ronda de definição do campeão grego, com o quinto colocado Panathinaikos a receber este domingo a visita do terceiro AEK Atenas, numa partida que colocará frente a frente duas formações que terminaram a fase regular separadas por 4 pontos.



Ficou em melhor posição a equipa de Atenas, que chegou a este encontro vinda de uma série de cinco encontros na qual venceu dois, perdeu dois e empatou o outro. Quanto a Pana, nesses mesmos últimos cinco encontros somou quatro triunfos e apenas uma derrota, sendo que em sete dos últimos oito jogos conseguiu também ser a primeira equipa a faturar.



Quanto ao confronto direto, nota para o registo de golos, que apenas por uma vez nos últimos cinco encontros foi superior a 3. Curiosamente a exceção foi no jogo mais recente, com a vitória do Panathinaikos por 3-0 diante do AEK em casa.

Por Record