Panathinaikos-Barcelona: duelo de topo na Euroliga

Duelo de topo da Euroliga, com os gregos do Panathinaikos a receberem a visita do Barcelona, num encontro da 25.ª jornada da prova mais importante de clubes do basquetebol europeu no qual estarão frente a frente o sexto e o terceiro colocados, respetivamente.



Com 18 vitórias e 6 derrotas até ao momento na Euroliga, o Barça vem num excelente momento de forma, já que somou cinco vitórias nos últimos cinco jogos, ainda que para o campeonato até tenha sido derrotado no encontro mais recente, ao cair perante o Valencia, por 82-78.



Quanto aos gregos, têm 14 vitórias e 10 derrotas até ao momento, sendo que na última mão cheia de jogos venceu três e perdeu dois. A atuar em casa, refira-se, os helénicos vão em quatro triunfos seguidos, sendo que a derrota mais recente foi ante um oponente espanhol, o Real Madrid.



A finalizar, de olho no histórico, de assinalar que o Barcelona venceu os últimos dois duelos entre estas duas equipas, ainda que a atuar na Grécia não vença desde 2015. Será desta?

CÓD 500 Panathinaikos 2.24 Empate 10.87 Barcelona 1.68