Panathinaikos-Baskonia: encontro da zona inferior da tabela da Euroliga

CÓD 249 Panathinaikos 1.93 Empate 12.5 Baskonia 1.95

Encontro da zona inferior da tabela da Euroliga, com um embate entre o 17.º e penúltimo Panathinaikos e o 15.º Baskonia. Praticamente já arredados de qualquer chance de se apurarem para o playoff, gregos e bascos procurarão pelo menos melhorar o seu registo até ao momento.Em pior situação estão os helénicos, com apenas 4 vitórias em 19 jogos, sendo que nesta Euroliga vão já numa longa seca de triunfos. Nos dois jogos mais recentes perderam, algo que tentarão inverter neste embate com os espanhóis, uma equipa que nos últimos cinco encontros venceu dois duelos e perdeu os outros três - tem no total 7 triunfos e 13 derrotas.Em termos individuais, Daryl Macon é o destaque dos gregos, com 14,4 pontos e 3,4 assistências de média, ao passo que Georgios Papagiannis se evidencia pelos ressaltos: 8 de média por jogo. Quanto ao lado oposto, Wade Baldwin é o jogador com mais pontos em média (12,8), Steven Enoch o melhor ressaltador (5,8) e Jayson Granger o melhor assistente (4,2).Em termos estatísticos, contando todas as provas, nos últimos dez jogos do Panathinaikos verificaram-se 158 pontos no total, com 82 a serem da autoria dos gregos. Quanto ao Baskonia, tem uma média de 81 pontos por jogo na última dezena de partidas, para um total de 162.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra três triunfos seguidos do Baskonia, o último dos quais em outubro, por 81-79.