Panathinaikos-Bayern Munique: alemães com deslocação perigosa

Aí está mais um embate da Euroliga, com o Panathinaikos BC a visitar o reduto do Bayern Munique, numa partida da 11.ª jornada da prova que coloca frente a frente o 15.º e o 2.º, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto alemão vem de uma derrota caseira diante do CSKA Moscovo, mas no fim de semana conseguiu recuperar alguma da confiança ao vencer na Bundesliga. Pelo lado dos gregos o cenário é similar, com vitória no fim de semana, mas na Euroliga é bem pior, já que soma quatro derrotas seguidas.



Olhando a estatísticas, note-se que a média pontual de ambas as equipas nos últimos 10 jogos é de 84, sendo que no caso do Panathinaikos o total em média ascende aos 165 por partida e no dos alemães é de 156.



Em relação ao confronto direto, em contraponto com o registo que a tabela denuncia, o Panathinaikos venceu os últimos três jogos que disputou diante dos alemães, algo que procurará agora ampliar nesta partida, de forma a corrigir o arranque menos positivo, com apenas duas vitórias até ao momento.