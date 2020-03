Panathinaikos-CSKA Moscovo: Hora de decisões na Euroliga

Hora de decisões na Euroliga, com o CSKA Moscovo a visitar o reduto do Panathinaikos, num duelo no qual estarão frente a frente duas formações já com passaporte carimbado para o playoff, mas ainda com chance de melhorar as suas posições de forma a ter um caminho mais fácil na ronda a eliminar.



Quinto colocado, o conjunto russo é aquele que tem ainda chances de subir na tabela, ainda que chegue a este encontro numa sequência algo negativa, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos desta prova.



Quanto ao Olympiacos, tem menos duas vitórias do que o seu adversário, pelo que tem de ganhar para sonhar com uma subida na tabela. Nesta partida, refira-se, os helénicos tentarão melhorar também a sua fase recente, com apenas uma vitórias nos mais recentes cinco encontros.



A finalizar, de notar que os gregos venceram os três duelos mais recentes. Como será desta vez?

CÓD 261 Panathinaikos 1.64 Empate 10.87 CSKA Moscovo 2.32