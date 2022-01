Panathinaikos-CSKA Moscovo: sétimo visita reduto do penúltimo na Euroliga

CÓD 236 Panathinaikos 3.05 Empate 15 CSKA Moscovo 1.4

Encontro da fase regular da Euroliga, com o último colocado Panathinaikos a receber a visita do CSKA Moscovo, o sétimo colocado na tabela, que ainda está bem dentro da luta pelo playoff.Com 10 vitórias e 7 derrotas, os russos entram em campo depois de uma sequência na qual ganharam três dos últimos cinco jogos, ao passo que os gregos, penúltimos na tabela, têm somente 4 triunfos e contam com 13 derrotas. Nos últimos cinco encontros perderam quatro e ganharam apenas um.Olhando ao confronto direto, a média pontual neste embate é de 157, com os gregos a serem responsáveis por 73 e os russos por 84. A turma de Moscovo ganhou os últimos quatro encontros, sendo que em cinco dos mais recentes sete a intervalo já vencia. Esta época, há um mês, estas duas equipas defrontaram-se, com os russos a ganharem de forma clara por 97-77.