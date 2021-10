Panathinaikos-Fenerbahçe: ação na Euroliga

Encontro da segunda jornada da Euroliga, com o Panathinaikos a receber a visita do Fenerbahçe, num duelo de históricos no qual os gregos vão procurar o primeiro triunfo na prova, ao passo que os turcos tentarão repetir o que fizeram na ronda inaugural: ganhar.



Com quatro jogos oficiais já disputados esta época, o Panathinaikos vem de duas derrotas seguidas, a mais recente das quais diante do Aris, para o campeonato grego, que se seguiu ao tal desaire da primeira ronda, diante do Monaco. Curiosamente, no registo global o Pana tem 75 pontos marcados e 75 sofridos em média.



Quanto ao Fenerbahçe, venceu os três jogos que disputou oficialmente, incluindo um triunfo na semana passada diante do Estrela Vermelha. Esta época, em três jogos, os turcos têm uma média de 69 pontos a favor por jogo e de 61 concedidos.



No que ao confronto direto diz respeito, desde 2018 que a equipa visitate não vence. Foi na visita do Fenerbahçe ao Panathinaikos em dezembro desse ano, por 81-69. De lá para cá, em cinco jogos, a equipa da casa triunfou sempre, incluindo também um duelo de preparação disputado em 2019.

