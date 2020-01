Panathinaikos-Fenerbahçe: formações perderam recentemente na competição

Panathinaikos e Fenerbahçe defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 14.ª jornada da liga europeia de basquetebol, num encontro entre duas formações que perderam na última ronda da prova.



A formação grega é, atualmente, 6.ª posicionada na tabela classificativa, com oito triunfos e cinco derrotas, sendo que nos últimos cinco jogos venceu quatro e perdeu um - com o Barcelona. Já os turcos do Fenerbahçe é 13.º classificado, com cinco vitórias e oito derrotas na prova, tendo vencido três dos últimos cinco jogos realizados - Lyon, Khimki e o Alba Berlin.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da formação turca, com três triunfos contra dois do Panathinaikos, nos últimos cinco duelos travados entre ambas as equipas.

CÓD 245 Panathinaikos 1.51 Empate 10.87 Fenerbahçe 2.62