Panathinaikos-Fenerbahçe: históricos à procura de melhores momentos

Equipas históricas do basquetebol europeu e que de certa forma partilham uma ligeira rivaliade, Panathinaikos e Fenerbahçe encontram-se esta quinta-feira em Atenas, num embate da quinta jornda da Euroliga, que colocará frente a frente o 13.º e o 8.º, respetivamente.



Com duas vitórias em quatro jogos nesta prova europeia, o conjunto turco chega a este duelo vindo de um triunfo no campeonato, que acabou de certa forma por atenuar as duas derrotas seguidas na Euroliga. Quanto ao Pana, ainda não tem qualquer partida no campeonato, tendo até agora apenas jogado quatro encontros, três para a Euroliga (uma vitória e duas derrotas) e uma para a Taça (derrota).



Por fim, de notar que estas equipas são adversárias de forma regular nesta Euroliga, com sete vitórias do Fenerbahçe e apenas três do Panathinaikos nos últimos dez duelos. OIhando a esse confronto direto, note-se que a média dos últimos dez jogos a nível pontual é de 147, com 72 a serem do Panathinaikos e 75 do Fenerbahçe. Esta última equipa, refira-se, chegou ao intervalo na frente em sete dos últimos nove embates.

CÓD 303 Panathinaikos 2.51 Empate 10.87 Fenerbahçe 1.55