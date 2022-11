Panathinaikos-Partizan: gregos à procura da vitória

CÓD 331 Panathinaikos 1,75 Empate 12,5 Partizan Belg. 2,2

Encontro da 6.ª jornada da fase regular na Euroliga, com o Panathinaikos a receber a visita do Partizan, numa partida que colocará frente a frente o 17.º e o 9.º, respetivamente.Em melhor posição, os sérvios contam com duas vitórias e três derrotas, chegando a este jogo precisamente na sequência desses mesmos dois triunfos. Para mais, no plano interno também venceu os últimos jogos, pelo que em termos de sequência há quatro jogos seguidos do Partizan a ganhar.Quanto ao Panathinaikos, tem apenas uma vitória em cinco jogos e nos últimos três da Euroliga perdeu sempre. Ainda assim, a verdade é que no plano interno os gregos têm um registo positivo e até venceram no jogo mais recente, algo que poderá naturalmente ajudar a dar um moral extra.Em termos de individualidades, Derrick Williams é o melhor pontuador dos gregos, com 14,8 pontos de média, ao passo que Mateusz Ponitka surge como melhor ressaltador (6 por jogo) e assistente (3,6). Quanto aos sérvios, Kevin Punter é o jogador com melhor média pontual (16,4) e Mathias Lessort o melhor ressaltador (8,6).Quanto ao confronto direto, note-se que estas duas equipas não se encontram numa partida oficial desde 2010.