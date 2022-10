Panathinaikos-Real Madrid: merengues com favoritismo face ao confronto direto recente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Panathinaikos e Real Madrid defrontam-se na tarde de quinta-feira, a partir das 19:00 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos diferentes, no que toca aos recentes resultados desportivos conseguidos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Panathinaikos registou duas vitórias (Anadolu Efes e Kolossos Rhodes) e três derrotas (Sassari, Olimpia Milano e Olympiacos), enquanto que o Real Madrid somou cinco triunfos consecutivos (Zalgiris Kaunas, Real Bétis, Barcelona, Basquet Girona e Obradoiro CAB).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Real Madrid, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Panathinaikos a levar a melhor em apenas um dos outros dois embates realizados durante esse período.