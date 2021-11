Panathinaikos-UNICS Kazan: gregos com ligeira vantagem no frente a frente

Panathinaikos e UNICS Kazan defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a nona jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm tido alguma dificuldade em ganhar jogos nesta prova.

À entrada para esta ronda, o Panathinaikos posiciona-se no 17.º e penúltimo lugar, com duas vitórias e seis derrotas em oito jogos disputados, enquanto que o UNICS Kazan encontra-se no 14.º posto, com três triunfos e cinco desaires (um deles no prolongamento) em outros tantos encontros realizados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Panathinaikos registou três vitórias (Anadolu Efes, Kolossos Rhodes e PAOK) e duas derrotas (Lyon-Villeurbanne e Estrela Vermelha), ao passo que o UNICS Kazan somou quatro triunfos (Baskonia, Real Madrid, Parma Perm e CSKA Moscovo) e um desaire (Lyon-Villeurbanne).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Panathinaikos, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o UNICS Kazan a levar a melhor nos outros dois embates realizados nesse mesmo período.