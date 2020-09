PAOK-Benfica: arranca a era Jorge Jesus

Arranca a (segunda) era de Jorge Jesus no Benfica, com o primeiro embate oficial das águias, diante do PAOK, em partida a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Um encontro decisivo para ambas as equipas, que se disputará apenas a uma mão devido à conjuntura atual, o que dará certamente dores de cabeça adicionais a gregos e portugueses.



Vindo de uma pré-temporada extremamente positiva, a equipa da Luz entrará de certa forma motivada neste confronto, ainda que do lado oposto também tenha uma formação com o moral em alta e também com mais rodagem. É que os de Abel Ferreira já têm dois jogos oficiais nas pernas e venceram ambos, incluindo um triunfo por 3-1 diante do Besiktas, na ronda prévia desta mesma Champions.



Para Benfica e PAOK será também um reencontro depois de outras duas eliminatórias nas quais estiveram em confronto, havendo por agora vantagem benfiquista com dois êxitos: o primeiro na Liga Europa, com triunfos por 1-0 e 3-0; o segundo na Champions, com um empate na Luz (1-1) e goleada em Salónica por 4-1. Irá a terceira pender para que lado?

