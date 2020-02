PAOK-Olympiacos: duelo entre treinadores portugueses pela liderança da Liga grega

PAOK Salónica, de Abel Ferreira, e o Olympiacos, de Pedro Martins, defrontam-se este domingo em jogo a contar para a 25.ª jornada da Superliga grega, num encontro entre os atuais dois primeiros classificados do campeonato.



À entrada para esta ronda, o PAOK posiciona-se na 2.ª posição da tabela classificativa, com 58 pontos, fruto de 18 vitórias, quatro empates e duas derrotas, enquanto que o Olympiacos é líder com 60 pontos, após 18 triunfos e seis empates, mantendo-se invicto na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o PAOK registou quatro triunfos e uma derrota, enquanto que o Olympiacos somou quatro vitórias e um empate.



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para dois triunfos para cada equipa, tendo-se registado ainda um empate.

CÓD 312 PAOK Salónica 1.97 Empate 2.83 Olympiacos 2.94