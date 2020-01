PAOK Salónica-AEK Atenas: duelo de topo na Grécia

Encontro entre equipas histórias do campeonato grego, com o PAOK Salónica a receber a visita do AEK Atenas, numa partida da 18.ª jornada que colocará frente a frente o segundo e o terceiro colocados da tabela.



Separados apenas por um ponto, PAOK e AEK entram em campo com uma diferença de 9 pontos favorável aos de Salónica, uma equipa que chega a este encontro depois de ter perdido na última jornada que disputou, ao cair perante o rival Aris, por 4-2. Um desaire inesperado, que ditou o final de uma incrível invencibilidade da formação de Abel Ferreira, que implicou também a perda da liderança do campeonato para o Olympiacos.



Do outro lado, o AEK chega a este encontro numa boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, um bom momento que tem também no aspeto geral dos jogos fora de portas, já que em dez duelos perdeu somente três.



No que ao histórico diz respeito, há a referir o facto de o AEK não vencer diante do PAOK desde 2017/18, numa série na qual já foram disputados cinco duelos, um deles esta época, um dos dois que acabou em empate.

CÓD 198 PAOK Salónica 1.41 Empate 3.4 AEK Atenas 5.05