PAOK Salónica-AEK Atenas: quinto duelo da época de olho na final da Taça

Depois da vitória conseguida em Atenas, por 1-0, o PAOK procura esta quinta-feira confirmar o acesso à final da Taça da Grécia, necessitando para tal apenas de não perder na receção ao AEK.



Terceiros na fase de apuramento do campeão, os de Salónica chegam a este jogo vindos de cinco jogos seguidos sem perder e três sem sofrer. Para mais, o PAOK foi a primeira equipa a marcar golos em quatro dos últimos duelos, sendo que nessa mão cheia de jogos nenhum registou mais do que 3 golos.



Quanto ao AEK, vem de dois jogos seguidos sem vencer e leva já otio duelos seguidos a sofrer golos. Nessa sequência, refira-se, os de Atenas foram a primeira equipa a encaixar em seis deles. Por outro lado, note-se que em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, o PAOK não perdeu nenhum dos últimos cinco duelos diante do AEK, uma equipa à qual marcou sempre nos últimos quatro encontros. Nesta temporada já se defrontaram por quatro ocasiões, com duas vitórias do PAOK e dois empates. Como será o quinto duelo da época?

CÓD 202 PAOK Salónica 1.51 Empate 3.27 AEK Atenas 4.33