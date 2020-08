PAOK Salónica-Besiktas: duelo de titãs na Champions

A Liga dos Campeões 2019/20 conheceu o seu vencedor no domingo, mas a edição de 20/21 já segue a bom ritmo nas rondas preliminares. Esta terça-feira é dia de um dos duelos mais equilibrados e esperados dessa fase, com o PAOK a receber a visita do Besiktas, num duelo a apenas uma mão, a disputar no Toumba, na Grécia.



Com um mês de paragem desde o final dos respetivos campeonatos, gregos e turcos chegam a esta fase relativamente frescos fisicamente e na sequência de boas campanhas da temporada passada.



Os gregos, que foram segundos no seu campeonato, chegam a este duelo vindos de cinco partidas seguidas sem perder no fecho da época passada e quatro duelos sem sofrer golos Quanto aos turcos, terceiros na época passada, acabaram a Liga com quatro triunfos consecutivos.



Sem grandes referências no confronto direto, nem mesmo na forma recente, de apontar apenas que a última meia dúzia de jogos do PAOK teve sempre menos de três golos, ao contrário do Besiktas, que em seis dos seus últimos oito duelos viu o marcador chegar sempre pelo menos aos três no total. Como será desta vez?