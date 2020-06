PAOK Salónica-Olympiacos: Abel Ferreira e Pedro Martins travam forças

PAOK Salónica e Olympiacos defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para 27.ª jornada do campeonato grego de futebol, naquele que será o regresso das duas formações helénicas mais de três meses depois de afastamento das competições oficiais devido à pandemia de Covid-19.



À entrada para esta ronda, o PAOK, de Abel Ferreira, posiciona-se no 2.º lugar da tabela classificativa, com 52 pontos, fruto de 18 vitórias, cinco empates e três derrotas, enquanto que o Olympiacos, equipa orientada por Pedro Martins, é líder isolado da prova, com 66 pontos, após somar 20 triunfos e seis empates, não contando com qualquer derrota até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, o PAOK Salónica registou três vitórias (AEL Larissa, Panathinaikos e Olympiacos - estes dois últimos a contar para a Taça da Grécia), um empate (Xanthi) e uma derrota (Olympiacos), ao passo que a turma orientada por Pedro Martins somou três triunfos (PAOK, Panetolikos e Arsenal - este último a contar para a Liga Europa), um empate (Wolverhampton, também para a LE) e uma derrota (PAOK, para o Taça da Grécia).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do PAOK Salónica com três vitórias contra apenas um do Olympiacos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.

CÓD 164 PAOK Salónica 2.26 Empate 2.77 Olympiacos 2.52