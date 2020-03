PAOK Salónica-Olympiacos: duelo português por um lugar na final da Taça

Dois primeiros colocados na tabela da liga grega, PAOK Salónica e Olympiacos encontram-se esta quarta-feira na primeira mão das meias-finais da Taça, num duelo no qual ambos os conjuntos procurarão assegurar bons resultados que abram perspetivas para a segunda mão, a disputar apenas dentro de mês e meio.



Atualmente em primeiro no campeonato, com 66 pontos, o Olympiacos de Pedro Martins (que conta com José Sá, Rúben Semedo, Bruno Gaspar e Cafú) entra em campo claramente moralizado pelo que vem fazendo nos últimos tempos - não perde no plano interno há mais de um ano -, essencialmente pelo escândalo que provocou na semana passada, quando venceu em casa do Arsenal e afastou os gunners da Liga Europa.



Comandado por Abel Ferreira, o PAOK de Vieirinha chega a este encontro na sequência de duas partidas seguidas sem ganhar, a primeira delas com derrota neste mesmo Estádio Toumbas perante o Olympiacos, por 1-0. Um resultado adverso, que inverteu a tendência recente de confrontos entre estas duas formações, já que o PAOK até este mais recente duelo vinha com vantagem de ter vencido dois dos últimos três.



De notar que o PAOK terá neste encontro a motivação extra de tentar vingar-se deste Olympiacos, já que com a derrota de há duas semanas viu chegar ao final uma invencibilidade caseira que já durava desde 2018!

CÓD 214 PAOK Salónica 2.16 Empate 2.77 Olympiacos 2.66