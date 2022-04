PAOK Salónica-Olympiacos: primeira mão das 'meias' da Taça da Grécia

CÓD 531 Aris Salónica 1.71 Empate 11 PAOK Salónica 1.98

Encontro da 1.ª mão das meias-finais da Taça da Grécia, com um embate entre PAOK Salónica e Olympiacos, as duas equipas que curiosamente ocupam as duas primeiras posições no campeonato helénico. Mas agora a competição é outra e é hora de jogar o melhor jogo para chegar à decisão.Contudo, a fase do PAOK não é propriamente a mais positiva, com quatro derrotas seguidas. Em quatro dos últimos cinco encontros os de Salónica foram os primeiros a sofrer golo e ao intervalo estavam em desvantagem.Quanto ao Olympiacos, vem de uma derrota diante do Panathinaikos, num dos jogos nos quais o marcador teve menos do que 3 golos - foi assim em quatro dos últimos cinco encontros que disputou. Por outro lado, essa partida foi a exceção dos últimos oito encontos da formação de Pedro Martins, que nos outros sete foi sempre a primeira equipa a faturar.Quanto ao confronto direto, houve uma vitória do Olympiacos e um empate nos dois encontros que já se disputaram esta época. Como será o terceiro?