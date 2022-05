PAOK Salónica-Panathinaikos: equipas tentam segurar o segundo lugar na Grécia

PAOK Salónica e Panathinaikos defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a fase de apuramento ao campeão na Grécia, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que lutam pelo segundo lugar da tabela classificativa, uma vez que a liderança já está entregue ao Olympiacos de Pedro Martins.

À entrada para esta ronda, o PAOK Salónica posiciona-se no segundo lugar, com 61 pontos, fruto de 18 vitórias, sete empates e 10 derrotas, enquanto que o Panathinaikos se encontra no terceiro posto, com o mesmo número de pontos e também com o mesmo registo (18V, 7E e 10D).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o PAOK Salónica registou dois empates (AEK Atenas e Olympiacos) e três derrotas (Olympiacos, Gianniana e Aris Salónica), ao passo que o Panathinaikos somou quatro triunfos (Lamia, Aris Salónia, Olympiacos e Giannina) e um empate (AEK Atenas).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados durante esse mesmo período de tempo.