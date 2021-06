Paraguai-Bolívia: promessa de golos em jogo da Copa América

Em jogo do Grupo B da Copa América, Paraguai e Bolívia encontram-se na madrugada desta terça-feira no Estádio Olimpico Pedro Ludovico, numa partida na qual estarão em campo duas equipas que no passado recente não têm vivido um momento lá muito positivo.



Em pior situação estão mesmo os paraguaios, que levam quatro jogos seguidos sem ganhar, com uma derrota e três empates a reportar. Já a Bolívia não perdeu nenhum dos últimos dois jogos, tendo ganho diante da Venezuela e empatado perante o Chile. Ainda assim, note-se que a Bolívia leva já 18 jogos seguidos a sofrer, algo que deixa logo a indicar que podemos ter golos neste duelo.



Até porque, analisando as estatísticas, apenas um dos últimos dez jogos dos bolivianos não teve pelo menos 3 golos, sendo que nos últimos sete houve sempre tentos de ambas as equipas. Quanto ao Paraguai, o registo é inverso, com apenas um dos últimos cinco jogos a ter mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, nos últimos três jogos viram-se os três resultados possíveis, com a particularidade de o Paraguai ter sempre sofrido golos: vitória por 2-1, empate a dois e derrota por 1-0. Como será agora?

CÓD 187 Paraguai 1.48 Empate 3.5 Bolívia 5.63