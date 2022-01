Paraguai-Uruguai: vencer é obrigatório

CÓD 109 Paraguai 2.95 Empate 2.85 Uruguai 2.4

Encontro decisivo tanto para Paraguai como Uruguai na corrida pelo apuramento para o Mundial'2022, já que as duas equipas estão fora da zona de apuramento, mas estão logo ali no 'comboio' que luto pelos dois últimos lugares de acesso ao Qatar.Com 16 pontos, os uruguaios estão em 7.º e chegam a este encontro numa péssima fase, com quatro derrotas consecutivas, numa sequência na qual apenas marcaram um golo e sofreram 11.Quanto ao Paraguai, tem 13 pontos e está na 9.ª posição, mas está a apenas 4 pontos do Peru, que ocupa o 5.º lugar, de acesso ao playoff. Tal como os uruguaios, o Paraguai não venceu nenhum dos últimos cinco encontros, tendo nessa sequência perdido três e empatado dois. O pior de tudo é que nesses cinco encontros nenhum golo foi marcado, o que demonstra uma gritante falta de eficácia.Em termos de confronto direto, o Uruguai leva nove partidas seguidas sem perder diante do Paraguai, sendo que no duelo mais recente, da Copa América, os uruguaios venceram por 1-0. Já a última vitória paraguaia foi em 2007, num triunfo por 1-0 no apuramento para o Mundial de 2010.