Parede FC-Paço de Arcos: oitavo contra décimo

CÓD 491 Parede FC 1.75 Empate 4.35 Paço de Arcos 2.7

Encontro da 10.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, com um embate entre o oitavo Parede FC e o décimo Paço de Arcos.Com 8 jogos disputados, o conjunto da casa tem 9 pontos, fruto de três vitórias (tem depois seis derrotas), sendo que nesta caminhada marcou 29 golos e sofreu 34. Na ronda anterior, disputada em casa, o Parede FC venceu por 5-4 diante do Turquel.Quanto ao Paço de Arcos tem 8 pontos em 9 jogos, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas a registar. A formação de Oeiras tem 26 golos marcados e 41 sofridos, sendo que no encontro mais recente reforçou esse registo de golos encaixados, ao perder por 8-2 com o Sporting.No confronto direto recente, olhando à época passada, houve uma vitória para cada lado, sendo que o encontro mais recente, disputado em junho deste ano, acabou em 4-4. Todos os encontros foram disputados na II Divisão (o primeiro referia-se ao playoff de promoção).