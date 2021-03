Paris Saint-Germain-Lille: armada lusa quer avançar para os 'quartos' da Taça

Paris Saint-Germain e Lille defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de França, num encontro que irá ser disputado no Parque dos Príncipes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Paris Saint-Germain registou três vitórias (Dijon, Bordéus e Brest), um empate (Barcelona) e uma derrota (Nantes), ao passo que o Lille - de Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló - somou dois triunfos (Marselha e Ajaccio), dois empates (Estrasburgo e Monaco) e uma derrota (Ajax).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Paris Saint-Germain, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Lille a levar a melhor em apenas uma ocasião.